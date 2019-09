Dal Nord Ovest - Pastore disperso in montagna, si cerca anche una minima traccia

Sono in corso da ieri sera le ricerche di un pastore disperso tra le montagne a monte di Paesana (Cn). L'uomo di 65 anni residente a Paesana era partito dalla borgata Santa Lucia della Vardetta intorno alle 15 per raggiungere la mandria di mucche in alpeggio, ma non ha fatto ritorno a valle. Verso le 21,30 i famigliari hanno denunciato il mancato rientro e sono partite le ricerche. Dopo che l'automobile dell'uomo è stata individuata nella borgata, dove nel frattempo le mucche erano rientrate autonomamente, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno iniziato a battere i sentieri nonostante il buio, anche con un'unità cinofila. Intorno alle 6 di questa mattina le ricerche sono riprese con maggiore dispiegamento di mezzi e personale e l'arrivo di altre due unità cinofile. Purtroppo le operazioni procedono con molta difficoltà in una porzione di montagna molto ampia. Le condizioni meteo hanno ulteriormente ostacolato il lavoro a causa della presenza di nebbia e pioggia che hanno impedito la ricognizione con l'elicottero. Stanno collaborando alle ricerche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia i Finanza.