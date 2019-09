Dal nord ovest: A fuoco un camion frigo sulla A4 FOTO

I Vigili del Fuoco di Novara sono intervenuti nella notte tra il 4 e il 5 settembre sulla A4 per un incendio camion adibito a trasporto alimentare che ha preso fuoco all'altezza dell'uscita Novara ovest direzione Torino. Sul posto, oltre al personale Autostrade, anche la polizia che ha chiuso due corsie, oltre questa destinata al percorso di emergenza. La squadra ha estinto l'incendio e messo in sicurezza il mezzo mentre le forze del'ordine si sono occupate dei rilievi per stabilire dinamica e responsabilità.