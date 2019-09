Una “drag queen” a spasso per Gli Orsi

Ha destato particolare curiosità questa mattina la presenza di una “drag queen” nell'area esterna de Gli Orsi di Biella, fotografata da un nostro lettore. Vestita in maniera attillata (con autoreggenti, tacchi rossi vertiginosi e un abito di pelle succinto) con un ombrellino, armata di un frustino e in compagnia di un cane, ha percorso a piedi il centro commerciale, tra lo stupore generale.

In molti si sono chiesti il motivo di una simile dimostrazione e le reazioni di coloro che hanno assistito (chi sorpreso o divertito ma anche qualcuno scandalizzato e imbarazzato) sono state le più disparate. Forse una bravata da immortalare in un video da diffondere sui canali social o una scommessa perduta in precedenza. O addirittura un esperimento sociale. C'è chi giura, tra i testimoni, che non è la prima volta che questo “artista” appare in simili vesti, sottolineandone la presenza in altre zone della città.