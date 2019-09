Colpo a Masserano alla ditta Ema Confezioni

Il ladri hanno colpito di nuovo in un'azienda. Questa volta è toccato alla Ema Confezioni a Masserano di proprietà di un 34enne residente a Lessona. Nella notte scorsa, tra le 21 e le 6, ignoti sono entrati nella struttura, hanno danneggiato una finestra tra il deposito merci e l'area ricreativa svuotando il contenuto in denaro dei distributori di bevande. Poi sono andati negli uffici dove attualmente sono in corso le verifiche di eventuali mancanze. Non è ancora stato stabilito quindi l'esatto ammontare del furto. Indagini affidate ai carabinieri.