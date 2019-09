Ciclista ferito dopo l'incidente con un'auto

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri le dinamiche dell'incidente successo ieri alle 15 in via Sella a Valdengo. Un'auto tipo Mazda guidata da un 48enne di Quaregna Cerreto si è infatti scontrata con una bicicletta con in sella un 74enne di Castelletto Cervo. Il ciclista, sbalzato a terra, è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dall'ambulanza del 118. Per lui non è ancora stata emessa la prognosi.