"Lo sport per disabili era la sua ragione di essere". Biella piange Paola Cesano Magliola

Lo sport era una delle sue ragioni di vita. Oggi Biella è più triste per la scomparsa di Paola Cesano Magliola medaglia d'oro al merito sportivo. Aveva 89 anni e da tempo era malata. Eccezionale è stata "la passione che ha donato e messo per lo sport paralimpico, affinchè si affermasse in Piemonte" racconta la figlia Monica. In gioventù Paola Cesano Magliola è stata una delle prime giocatrici biellesi di pallacanestro raggiungendo anche le finali nazionali. Ma "la sua ragione di essere" è stato lo sport per disabili per il quale "ha dedicato tutta se stessa".

Già sensibile alla problematica delle barriere sportive, dagli anni '80 il centro della sua vita si è spostato sullo sport per disabili. "Un giorno, guardando una partita di basket in carrozzina -dice ancora la figlia Monica Magliola- le è piaciuta a tal punto da appassionarsi e iniziare l'iter, insieme ad alcuni amici, nel muovere i primi passi nello sport per handicappati a Biella. Poco dopo ha fondato la Polisportiva Handicap Biellese". Diversi gli incarichi di Paola Cesano Magliola: come commissario Fisd (Federazione Italiana Sport Disabili) ha implementato tutte le aree sportive piemontesi e ha organizzato nei primi anni '90 i campionati di sci a Sestriere. In quell'occasione ha incontrato Tiziana Nasi (il bisnonno è stato il fondatore della Fiat, il papà Giovanni era figlio di Aniceta, figlia del senatore, ndr) poi diventata l'attuale presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, instaurando con lei amicizia e collaborazione.

All'Inail di Biella, Paola Cesano Magliola ha aperto il primo sportello per lo sport disabili. Era presente nella delegazione delle Olimpiadi di Salt Lake City e ha ricoperto incarichi al Coni provinciale e membro del Panathlon Biella. Recentemente oltre ad essere Stella d'Argento del Coni ha ricevuto la Medaglia d'oro al merito sportivo. Il rosario sarà recitato venerdì 6 settembre alle 17,30 nella chiesa di San Biagio. I funerali avranno luogo partendo dalla stessa parrocchia, sabato 7 settembre alle 10.