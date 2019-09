Biella: nuovo controllo e altra droga rinvenuta in piazza San Paolo

E' stato controllato dagli agenti della squadra volante, ieri pomeriggio alle 17 in piazza San Paolo a Biella, W.D. di 27 anni residente in provincia. L'uomo ha volontariamente estratto dal portafogli e dalla tasca sinistra dei pantaloni due pezzi di carta contenenti 7,4 grammi di hashish. L'uomo è stato sanzionato amministrativamente e segnalato quale assuntore in prefettura.