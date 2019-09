Biella Città Creativa prende vita nel quadro firmato da Cerruti e Pistoletto

"Michelangelo Pistoletto e Nino Cerruti sono due personaggi che hanno fatto grande il territorio biellese nel mondo ed è un onore ricevere il quadro che porta la loro firma, realizzato dal Lanificio Cerruti". Così ha parlato il sindaco di Biella Claudio Corradino durante la cerimonia di consegna dell'opera che si è svolta questa mattina, 5 settembre. Il quadro, consegnato al primo cittadino dall'amministratore delegato del Lanificio Cerruti, Paolo Torello Viera, riporta il simbolo del Terzo Paradiso di Pistoletto e la scritta "Biella candidata 2019 Crafts and Folk Art Unesco Creative Cities Network", oltre alle firme dei due artisti. Nel retro, invece, la dedica di Torello Viera: "La creatività del Lanificio Cerruti per la nostra Biella".

"Biella Città Creativa - ha detto ancora Corradino - rappresenta qualcosa che può dare sviluppo al nostro Biellese, un territorio che ha tanto da offrire. Non siamo sempre stati bravi a raccontarlo ma, se otterremo questo riconoscimento, saremo più attrattivi. Ringrazio le Fondazioni Pistoletto e Cassa di Risparmio per il loro impegno nel portare avanti il progetto: in un mondo sempre più competitivo, l'unità d'intenti è fondamentale".