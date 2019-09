Altri due appuntamenti a Miagliano con Wool Experience

Wool Experience ha una programmazione che raccoglie, nel corso della sua lunga estate, momenti diversi curati dall’Associazione Amici della Lana. Per i prossimi fine settimana saranno in calendario una passeggiata con visita guidata e la presentazione del libro di Fabio Girelli.

Il progetto avviene in collaborazione con numerose associazioni, Rete Museale Biellese e il contributo di Fondazione CR Biella. L’appuntamento tematico in passeggiata alle 15 dell’8 settembre partirà dal Lanificio Botto e avrà come titolo “Il magazzino delle lane e il treno degli operai”. L’evento prevede una visita al magazzino della lana sucida con il Presidente del Consorzio di Biella The Wool Company, Nigel Thompson, un uomo della lana, ovvero un autentico esperto della materia, formatosi nella sua patria e ormai naturalizzato biellese da 35 anni. Thompson porta avanti con passione la sua missione: promuovere l’uso consapevole di questa fibra naturale animale e per farlo racconta le storie che lo hanno portato a seguire il suo sogno, che ha radici nella vecchia fabbrica. Successivamente si visiterà il villaggio operaio con Davide Varesano sulle tracce del trenino che entrava nella fabbrica di Miagliano. Il trenino faceva parte delle FEB (Ferrovie Economiche Biellesi) inaugurato nel 1891 e rimasto attivo fino al 1958. Era a servizio delle varie industrie della Valle Cervo ma a Miagliano aveva il punto più importante della linea: qui vi era il raccordo merci tra la stazione ed il cotonificio Poma.

A Miagliano il trenino effettuava una manovra di regresso quindi il “trenino all’incontrario va”, o meglio andava, con questa manovra si affrontava la salita verso Andorno. Il tutto a ingresso libero. Il 15 settembre, invece, alle 15, visita guidata con i nostri operatori museali e alle 16.30 ritorna la “Passeggiata con l’autore”, tra il Lanificio e la roggia, con “La pelle del lupo” dello scrittore noir Fabio Girelli, biellese residente a Torino, tra i fondatori del collettivo Torinoir, viene considerato una nuova promessa del genere in Italia.

Questo con Girelli sarà l’unico appuntamento nella nostra Provincia che lo vedrà in compagnia di due attori torinesi Laura Righi e Gian Carlo Barbero, che ci accompagneranno a conoscere il vicequestore Andrea Castelli, protagonista del romanzo. Lo scenario in cui La pelle del lupo si snoda parte da un platano in pieno centro a Torino dove una pelle di camoscio viene gettata e si sviluppa nella provincia torinese, anche in quella di Biella, per arrivare fino al Vaticano. Il vicequestore seguirà le tracce di alcune macabre messinscene, con una serie di cadaveri mutilati abbandonati nei boschi della collina torinese. Incontrerà un’affascinante fotografa, misteriosa quanto audace e un bestiario medioevale in cui gli uomini si chiamano come gli animali e gli animali hanno sembianze umane. La verità andrà cercata in un’antica leggenda alpina.

