La scuola media di Masserano si presenta alle famiglie

Nuovo volto per la scuola media di Masserano dopo i lavori di ristrutturazione. Pronta per il nuovo anno scolastico, l'istituto scolastico si presenta sabato 7 settembre con un’inaugurazione aperta a tutti. Dalle 15.30 alle 17.30, nel corso di una visita guidata, l’amministrazione comunale illustrerà ai presenti i lavori fatti per la ristrutturazione dello stabile e mostrerà le aule con i nuovi arredi, banchi e lavagne lim, pronti ad accogliere gli studenti delle tre classi da lunedì 9 settembre.

L’operazione, che complessivamente è costata circa 500mila euro, era iniziata nel mese di settembre dello scorso anno e ha visto la prosecuzione dei lavori per tutto lo scorso anno scolastico rendendo necessario il momentaneo trasferimento delle classi delle medie nell’istituto che ospita le elementari. I lavori, finanziati a seguito della partecipazione ad un bando regionale, hanno interessato l’intero edificio con la posa del cappotto esterno, il rifacimento delle pavimentazioni, degli infissi, degli impianti termico ed elettrico e si sono conclusi con la tinteggiatura dei locali, palestra compresa.

È stato inoltre riqualificato il cortile interno e migliorata l’area sportiva. “Da lunedì – spiega l'amministrazione comunale - la media riapre quindi nella sua sede storica con un volto completamente rinnovato e dà il benvenuto ai nuovi allievi. A tutti loro auguriamo un buon anno”.