Un lettore intende segnalare all'amministrazione comunale di Ponderano la situazione in cui versano gli spazi intorno alle tombe. L'erba, non tagliata, cresce anche a ridosso delle lapidi rendendo una visione d'insieme molto disordinata. "Spero che il Comune possa intervenire con urgenza per sistemare i vialetti e rimettere ordine". Giriamo agli amministratori la richiesta del lettore.