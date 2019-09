Il sindaco di Biella Claudio Corradino è il nuovo presidente di Ato2

L’Autorità d’Ambito numero 2 ha un nuovo presidente. Nel pomeriggio di oggi, 5 settembre, è stato votato all’unanimità il sindaco di Biella, Claudio Corradino: “Sono contento perché sarà un periodo di grandi sfide” commenta soddisfatto il primo cittadino, che succede all’ex vicesindaco di Biella Diego Presa. “Si tratta di un periodo che deve portare a sinergie tra le grandi società e noi, da parte nostra, ci metteremo l’impegno che serve”.

L’Ato è l’ente che sovrintende ai sette gestori dell'acqua raggruppati per aree omogenee. La nostra provincia, insieme a quella di Vercelli e ai territori della Valsesia e del Casalese forma il comprensorio numero 2, di cui Corradino è da oggi presidente. Il neoeletto ha premesso che la sua vorrà essere una figura istituzionale che cercherà di impegnarsi per garantire tutta la territorialità rappresentata in questo Ambito, senza però dimenticare la necessità di dare impulso al sistema gestionale con lo scopo di elevare il livello di efficienza e contenere il più possibile le tariffe visto la difficile situazione socio-economica in cui versa il Paese.

Durante questo nuovo mandato sarà necessario definire il gestore unico d’ambito per tutto il territorio biellese, vercellese e casalese: “Il raggiungimento di questo obiettivo - spiega - non potrà prescindere che dalla collaborazione di tutti i sindaci per trovare un modello organizzativo del sistema integrato dell’acqua che rappresenti tutto il territorio ma soprattutto sia vicino al cittadino”. La Provincia di Vercelli, con Davide Gilardino, ha espresso totale sintonia con quanto esposto da Corradino, sottolineando come tutto il territorio di Vercelli e Biella insieme al Casalese hanno dimostrato negli anni una grande capacità di stare insieme e di approvare unitariamente, al di là della rappresentanza politica, scelte importanti per il territorio.

Il dibattito in assemblea è proseguito con la nomina di un ampio comitato esecutivo e dei due vicepresidenti Davide Gilardino per il territorio vercellese e Marco Torriano sindaco di Balzola in rappresentanza del Casalese. Questi organismi dovranno coadiuvare l’attività del presidente nel vasto territorio rappresentato dall’Autorità d’Ambito numero 2.

L’esecutivo risulta quindi composto da: Gian Matteo Passuello, sindaco di Pray e rappresentante “Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale”; Davide Crovella, sindaco di Andorno e rappresentante “Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch”; Gabriella Di Lanzo, assessore di Candelo e rappresentante della "Biellese 4". E poi ancora Roberto Carelli (rappresentante “Unione Montana Valsesia”), Luigi Michelini (rappresentante della "Vercellese 1"), Stefano Corgnati (rappresentante della "Vercellese 4"), Daniele Pane (rappresentante della "Vercellese 3"), Mattia Beccaro (rappresentante della "Vercellese 6"), Marco Torriano (rappresentante della "Casalese 1"), Luca Ballerini (rappresentante della "Casalese 2"), Davide Gilardino (rappresentante della “Provincia di Vercelli”). Nell’esecutivo anche il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo.