Un albero piantato per ogni auto ecologica immatricolata. È l'iniziativa lanciata da Nuova Assauto, concessionaria ufficiale Hyundai e azienda leader per la mobilità biellese, nel segno dell'ecologia e del rispetto per l'ambiente, con uno sguardo rivolto verso il futuro. Nuova Assauto crede in un futuro sostenibile e per questo ha pensato a delle iniziative per far comprendere al meglio i vantaggi e la convenienza di un’auto ibrida.

La mobilità sostenibile è fondamentale per Hyundai, che per questo offre, oltre alle tradizionali unità a benzina e gasolio seguite dalla possibilità del GPL, motorizzazioni elettriche (Kona Electric e Ioniq Electric), idrogeno (Nexo), ibride (Ioniq), ibride plug-in (Ioniq) e anche Mild Hybrid.

Perché, quindi, scegliere un’auto ibrida nel momento in cui si decide di acquistare una nuova automobile?

Sarà rispettosa dell’ambiente. Sicura, silenziosa, elettrica o ibrida. Bellissima, aerodinamica, connessa, forse con l’autopilota, sicuramente sempre più dotata di tecnologia a misura d’uomo. L’automobile è ancora il sogno per i ragazzi italiani ed europei, ma il desiderio concreto di un numero sempre più alto di persone è che sia ecologica.

La gamma di prodotti Hyundai sposa a 360 gradi l'esigenza di contenere le emissioni nocive dell'ambiente, con la precisa volontà di impattare il meno possibile sulle tasche dei propri acquirenti. Poiché i consumatori e i governi richiedono sempre più efficienza sugli spostamenti urbani ed extraurbani, le case automobilistiche hanno iniziato ad ampliare il numero di opzioni di mobilità sostenibile disponibili e le motorizzazioni ibride rappresentano la soluzione perfetta.

Il perfetto connubio tra l'ibridazione tra il normale motore a combustione e il motore elettrico permette un maggior risparmio di carburante e minori costi di esercizio, oltre ad abbattere notevolmente le emissioni e l’inquinamento ambientale. A tutto ciò si aggiunge un elevato livello di silenziosità a bordo ottenuto sia grazie alla cura costruttiva, con cui vengono fatte tutte le vetture Hyundai, che all’assenza del caratteristico rombo che caratterizza i veicoli dotati del solo motore termico. Una peculiarità che va a vantaggio di chi ama viaggiare in un ambiente ben isolato e preferisce rilassarsi ascoltando della musica o concentrandosi sulla lettura di un buon libro.

Per scoprire tutti i segreti sulle motorizzazioni del futuro, i vari modelli proposti da Motor Assauto, concessionaria Hyundai del gruppo Nuova Assauto a Gaglianico, sono disponibili nello stand espositivo che si terrà al centro commerciale Gli Orsi fino a domenica 8 settembre.

Sabato 7 settembre, infine, appuntamento speciale con la nuova Kona elettrica e le ibride Ioniq e Tucson insieme ai ragazzi di Driving Project, che per l’occasione racconteranno tutto quello che c’è da sapere su queste nuove motorizzazioni.

Prenota un test drive lasciando i tuoi contatti e scopri se potrà essere l’auto giusta per te!

SCOPRI IL MONDO HYUNDAI SUL SITO DELLA CONCESSIONARIA ( https://bit.ly/345BmUN )