Trapianto di capelli in Turchia: le ragioni di un mercato in costante espansione

Mai come negli ultimi dieci anni il mercato delle cliniche tricologiche ha registrato un incremento del volume di affari. Si calcola infatti che, dal 2010 a oggi, gli interventi estetici di trapianto di capelli all’interno di un singolo anno solare siano più che quintuplicati. Ciò malgrado, il mercato interno è in contrazione, in Italia come in gran parte dei paesi dell’Unione Europea. Detto in altri termini: i trapianti di capelli sono aumentati, ma le cliniche italiane che operano in questo settore lavorano meno. Perché?

Per cercare la risposta a tale quesito bisogna guardare a oriente, e per la precisione oltre il Bosforo. È il trapianto di capelli a Istanbul, infatti, l’ultima frontiera dell’imprenditoria del settore. Un’attività imprenditoriale che coinvolge il settore clinico-estetico (segnatamente le cliniche specializzate in operazioni di trapianto di capelli in Turchia) e quello turistico (nello specifico tutte quelle agenzie, già esistenti o sorte ex-novo, che si sono focalizzate nella definizione di pacchetti viaggio + alloggio + trattamento).

Il modello consolidato è quello del turismo odontoiatrico in Slovenia, Croazia e Albania, esistente ormai da oltre un ventennio e ancora oggi fonte di uno scambio di affari decisamente proficuo. Il cosiddetto turismo tricologico, invece, ha ampliato il proprio consenso popolare solo di recente, grazie a una sere di fattori che ne hanno decretato l’espansione a macchia d’olio.

Il principale riguarda ovviamente la felice congiuntura economica tra Unione Europea e Turchia, con un tasso di cambio tra euro e lira turca che, negli ultimi anni, si sta rivelando particolarmente favorevole per gli abitanti del Vecchio Continente. Inoltre, il costo della vita in Turchia è generalmente molto basso se comparato agli standard europei, quindi anche i prezzi dei trattamenti estetici in loco sono molto più contenuti.

Il secondo fattore ha a che fare con l’aggiornamento professionale e tecnologico che la Turchia offre rispetto ad altri paesi che praticano lo stesso servizio con tariffe analoghe. A Istanbul e dintorni operano professionisti del settore che possono vantare una solida formazione professionale, spesso arricchita anche di significative esperienze all’estero. Le metodologie implantologiche adottate sono le più recenti e aggiornate. Infine, le cliniche (ovviamente parliamo di quelle con le migliori referenze) sono equipaggiate con strumentazioni all’avanguardia, che consentono un’alta qualità degli interventi unita a una sensibile riduzione dei tempi di degenza.

Il terzo e ultimo tra i fattori principali ha a che fare con la dimensione prettamente imprenditoriale di tale attività. Le agenzie di viaggi e i tour operator italiani che offrono servizi in questo settore hanno intrapreso la strada della pluralità per quanto riguarda la natura delle offerte: se infatti da un lato si punta all’essenziale, riducendo i tempi e i costi allo stretto indispensabile, dall’altro alcuni pacchetti includono – in cambio di un sovrapprezzo non troppo ingente – un corollario turistico tutt’altro che disprezzabile per coloro che desiderano unire l’utile al dilettevole e hanno un extra-budget da investire.

Con un volume d’affari annuo stimato in oltre un miliardo di dollari, il turismo tricologico è un fenomeno in costante crescita, che nelle sue forme più evolute assume i contorni di una vera e propria opportunità, sia dall’una che dall’altra parte della barricata. Per i giovani imprenditori, che hanno la possibilità di creare delle realtà aziendali nuove e intraprendenti; e per i potenziali clienti, che possono beneficiare degli effetti di tale attività, agendo sul rinnovamento del loro aspetto estetico con risultati garantiti e a poco prezzo.