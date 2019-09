Riapre il Ponte sull'Oremo. Ramella Pralungo: "La Provincia mantiene le sue promesse"

Detto, fatto. L'intervento lampo sul ponte dell’Oremo, che collega parte della Valle Elvo e il Biellese occidentale, sono conclusi. Nonostante l'iniziale scetticismo, registrato nei giorni scorsi sui canali social, la dichiarazione odierna del vice presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo ha fugato ogni dubbio: "Da programma il ponte dovrebbe essere percorribile dalle 9 di domani mattina, venerdì 6 settembre. Complimenti alla struttura tecnica e alla ditta che ha mantenuto le scadenze previste. Complimenti alla Provincia, per aver reagito in tempo zero dopo il verdetto dei sopralluoghi dei tecnici. L'amministrazione provinciale sta dimostrando di poter dare veri servizi ai cittadini e di saper mantenere le promesse fatte: è una piccola vittoria".

I lavori sul ponte sono infatti partiti il 26 agosto scorso e, da promessa dello stesso vice presidente, sarebbero dovuti durare "una decina di giorni lavorativi" in modo da riattivare il passaggio prima della riapertura delle scuole ed evitare importanti disagi alle famiglie.

Così è stato: la prima fase ha previsto la posa di 3 martinetti idraulici (uno per ogni appoggio), il sollevamento del ponte e la successiva sostituzione degli attuali appoggi con degli appoggi provvisori in attesa della consegna di quelli definitivi, oltre alla posa di un nuovo giunto in gomma armata sulla linea di spalla interessata. Per la seconda fase c'è stato, come da programma, un nuovo sollevamento del ponte per sostituire gli appoggi provvisori con quelli definitivi e chiudere i lavori con il completamento di tutte le opere.



Pericolo scampato e buone notizie per tutti i lavoratori e le famiglie in transito ogni giorno su quel preciso tratto di strada. Esulta anche il sindaco di Mongrando, Antonio Filoni: "Accogliamo con gioia questa bella notizia. Ciò che è stato annunciato, è stato infine mantenuto. Ne prendiamo atto per la soddisfazione degli utenti".