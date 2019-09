Cossato: Lavori in ritardo alla primaria di Parlamento, lezioni in “trasferta” per gli alunni

Sono iniziati i lavori presso la scuola elementare di Parlamento, in merito alla manutenzione del pavimento del plesso scolastico in oggetto. Il breve ritardo sulla tabella dei lavori, è dovuto alla decisione, condivisa con l’ASL di Biella, di sostituire la rimozione della superficie esistente con la sovrapposizione su di essa, di un ulteriore pavimento. I lavori termineranno il giovedì prossimo, 12 settembre, permettendo così di eseguire le dovute pulizie, di riposizionare al loro posto i banchi e gli arredi usuali e di iniziare regolarmente le lezioni lunedì 16 settembre. Gli alunni, tuttavia, non perderanno nemmeno un’ora di scuola a causa dei lavori in atto.

Infatti, martedì l’assessore Colombo ha incontrato i docenti della scuola Parlamento e la loro dirigente, con le quali ha organizzato la prima settimana di scuola per gli alunni. Lunedì 9 settembre, gli alunni e le loro famiglie si troveranno alle 8.20 presso il Centro Sportivo di Parlamento: sarà questo il luogo dove per cinque giorni gli alunni si troveranno il mattino ed alle ore 16.30 del pomeriggio. Dal Centro Sportivo tutte le mattine i pullman del comune trasporteranno gli allievi nelle classi provvisoriamente predisposte per loro e dalle quali faranno ritorno alle 16.30. Sempre nel centro sportivo, avrà luogo sia il pre-orario sia il post-orario, predisposti entrambi dal Comune.

Le classi prima e seconda,svolgeranno per quattro giorni le lezioni presso la Parrocchia della Spolina, quella di terza, quarta e quinta, per tre giorni svolgeranno le lezioni presso la scuola elementare Centro (la terza), presso la Parrocchia Centro dell’Assunta (la quarta e quinta). Un quarto giorno vedrà le classi del triennio ospiti del Village di Gifflenga. Il quinto giorno tutte le classi si recheranno presso il complesso del Santuario di Oropa, per una visita di istruzione storico-culturale-spirituale, utile per far conoscere ai nostri piccoli alunni la bellezza del territorio biellese.

Il trasporto di tutti gli alunni sarà a carico del Comune, come pure i pranzi per i docenti e per tutti gli allievi. Gli infissi saranno sostituiti durante le vacanze natalizie, al fine di non turbare il regolare svolgimento delle lezioni. Il sindaco Enrico Moggio, nell’esprimere la sua soddisfazione per quanto programmato, ringrazia l’ASL di Biella per la sua competenza, la collaborazione e la rapidità con cui ha risposto alle istanze dell’ufficio tecnico comunale, le docenti e la loro Dirigente per la cooperazione offerta, le Parrocchie dell’Assunta, della Spolina ed il Comune di Gifflenga per il contributo offerto, i genitori per la comprensione ed il Centro Sportivo di Parlamento per la sua disponibilità. Infine ha rivolto un grazie all’Ufficio Tecnico ed a quello della Pubblica Istruzione per l’operosità mostrata nell’affrontare la complessa situazione.