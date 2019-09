La piccola Sofia cerca una famiglia e tanto amore

Sofia, una micina rossa tigrata, ha solo 8 mesi e una storia molto triste che sarà raccontata a chi deciderà di adottarla.Vogliamo raccontare tutto ciò che di bello le riguarda: una vocina dolce, un pelo morbido, adora fare le coccole a gatti e umani, anche se decide lei quando.

Ha un carattere indipendente, curioso, comunicativo e in queste settimane ha conosciuto gli umani di cui all'inizio aveva timore scoprendo affetti e sentimenti. Adora strofinarsi con il suo dolce musetto. Sterilizzata, testata fiv e felv negativa, verrà data in adozione vaccinata. Si trova nel Biellese. Per info: 340.392.60.65.