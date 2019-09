Weekend ricco di sfide per la Scuderia Biella Corse

Appena terminata la pausa estiva , subito un doppio impegno agonistico per la Scuderia Biella Corse nel prossimo fine settimana. Venerdì 6 settembre a Pianezza in provincia di Torino, partirà il 34esimo Rally Città di Torino, gara valevole per la Coppa Italia di zona.

Dopo la presentazione degli equipaggi sul palco, in programma venerdì 6 dalle 20.31 in Piazza Leumann a Pianezza e il successivo riordino notturno, gli equipaggi si sposteranno nella giornata di sabato 7 nei dintorni di Lanzo Torinese per affrontare le 3 prove speciali in programma da ripetere. Il primo equipaggio della scuderia biellese sarà il forte pilota abruzzese Alfredo De Dominicis “Dedo“ in coppia con Maurizio Barone su Skoda Fabia R5.

Per “Dedo” Barone sarà una gara allenamento in vista del prossimo importante appuntamento del campionato spagnolo rally 2019, il 5° Rally Princesa de Asturias che si correrà ad Oviedo, dove il forte equipaggio ricopre attualmente la seconda posizione assoluta nel campionato iberico, ad un solo punto di distacco dal capo classifica, Quintana. Il secondo equipaggio a partire sarà Grosso - Nardini su Ford Fiesta R5 con l’obiettivo di ben figurare sulle strade di casa, seguiti a distanza dalla Fiat Grande Punto di Paiola - Viola e dalla Peugeot 306 di Puddu - Blanco Malerba, entrambi nella categoria Racing Stat .

Sarà lotta in classe N2 per Bizzini - Tufarelli su Citroen Saxo e i locali Miravalle - Togliatti su Peugeot 106 Rally. Inoltre, si svolgerà il 5° Rally Porta del Gargano, gara valida per la Coppa Italia di zona, che si correrà sabato 7 e domenica 8 settembre a Manfredonia: qui, la Biella Corse sarà presente con Andrea Minchella e Claudio Potenza su Ford Fiesta WRC, con l’obiettivo di puntare al gradino più alto del podio. Altro interessante equipaggio da seguire con attenzione sarà il forte pilota di Monte Sant'Angelo Matteo Bove, plurivincitore del 2 ruote motrici di questa manifestazione, che per l’occasione sarà in coppia con l’esperto navigatore di Campobasso Simone Biase su Peugeot 208 R2B .