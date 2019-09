Velocità Fuoristrada, a Veglio va in scena il Campionato Italiano

Al via questo week end la 5a prova del Campionato Italiano velocità fuoristrada a Veglio.

Appuntamento atteso dagli appassionati da un anno all’altro, molte le macchine al via circa 20 dal momento in cui i giochi del campionato sono ancora tutti aperti.

Era da molto tempo che i colori biellesi non parlavano di classifica assoluta, quest’anno Gazzetta Alberto e Cortese Denis si presentano alla partenza di Veglio da secondi assoluti a pari punti con Fioroni Stefano, distanziati di sole 40 lunghezze dall’attuale leader Lagrotteria Emanuele.

Silvio Peretto e Monteleone Sandro daranno battaglia sulla pista di casa, non sarà da meno Bonino Alberto con il suo nuovo prototipo by Nicoletta. Piero Lucca con Giuseppe Artasensi battaglieranno tra i prototipi cercando un prestigioso posto sul podio della classe B1. Marco Tonella è ormai da qualche anno il giovane locale più promettente, quasi sempre a ridosso del podio per la costanza che lo contraddistingue, giovanissimo ma con molta intelligenza tattica.

In classe A al via Pizzato Andrea con Gazzetta Paolo e Manuel Pé, battaglieranno sino all’ultimo passaggio sul mitico dente perché la gara di casa e’ sempre la gara di casa. Dopo Cerriano Laghetto si rinnova a Veglio la sfida in formula Fif tra Rodella Serena e Magagnato Paolo navigato da Calligaris Sergio.

Questi saranno i Biellesi in partenza nella gara di casa, speriamo di vederli ai vertici delle varie categorie domenica sera. L’evento avrà inizio venerdì sera con la serata dei campioni: dopo una cena messicana a base di picana ormai un must del venerdì di Veglio, verranno premiati i 32 vincitori della gara biellese dall’anno 1977 ad oggi, motivo di ritrovo per i vecchi campioni che da anni non corrono più. Verranno proiettati video dell’epoca e si proseguirà con la discoteca di Number One, antipasto che ci proietterà alla serata di sabato sera con l’ormai più che rodato Formentera Summers Party sempre con la discoteca mobile di Number One ed i dj Alby ed Enzino.

Ricordiamo che sia sabato che domenica il costo d’ingresso per la gara e’ di € 10 per il singolo giorno, 15 per entrambi e 5 per i minori di anni 12, per le serate invece ingresso libero.

Vi aspettiamo a Veglio presso l’autodromo Bernardo Seletto il 6/7/8 Settembre.