Edilnol Pallacanestro Biella- Anno Zero, l'alba di un nuovo inizio

Un'estate rivoluzionaria: sono cambiate molte cose in Pallacanestro Biella, praticamente tutto. La rivoluzione rossoblù non è arrivata al termine di un'annata difficile, anzi...Il 2018/19 biellese è stato un campionato esaltante, ricco di colpi di scena e cambiamenti repentini in corso d'opera, bivi che hanno portato al secondo turno playoff un gruppo di giovani (vista a confronto con quella di quest'anno non può non scappare un sorriso) guidati da un paio di elementi di esperienza. Avvicendamento importante ai vertici societari, con Massimo Angelico che lascia la carica di presidente a favore di Antonio Trada, un cambiamento storico tra due dei principali sostenitori della causa rossoblù, una sinergia fondamentale che coinvolge molti altri imprenditori del nostro territorio.

Anche a livello tecnico non sono mancate le novità a partire dal 10 giugno, a poche ore dalla fine dei festeggiamenti per le nozze d'argento del club, con la bandiera Nicola Minessi che ha sostituito la parola "team" con "general" davanti al sostantivo "manager", un percorso iniziato nel dicembre '94 arrivato al suo apice. Il suo predecessore Marco Sambugaro, approdato in A1 a Pistoia, convince coach Michele Carrea che è arrivato il momento di approdare nel massimo campionato nazionale, un premio meritato per il grande lavoro svolto nelle quattro stagioni all'ombra del Mucrone. Anche capitan Carl Wheatle fa le valigie raggiungendo la città del Duomo di San Zeno, un cambiamento importante per Biella che deve ricostruire dalle fondamenta, a partire dal capo allenatore.

La risposta è Paolo Galbiati, tecnico di Concorezzo alla prima "vera" esperienza da head coach dopo i due anni vissuti sulle montagne russe dell'Auxilium. Cambia integralmente lo staff tecnico con coach Francesco Viola che lascia la pallacanestro dopo 15 intensi anni vissuti sulla panchina rossoblù. Anche Walter Santarossa saluta una piazza che l'ha visto crescere in campo e fuori. Iacopo Squarcina e Carlo Finetti sono i fidati scudieri del cavaliere Galbiati, un team giovane che punta su elementi futuribili che costituiscono il roster più giovane della storia societaria, con un'età media da formazione Under, i giovani arrivano al potere. Bortolani, Deangeli, Barbante, Donzelli, Polite Jr, Omogbo, Bassi, Bertetti, Pollone, Massone, Lombardi e Saccaggi, quest'ultimo leader e capitano: con questi ragazzi Pallacanestro Biella riparte per un nuovo inizio da vivere, come sempre, con i tifosi al proprio fianco. Che sia una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni, una stagione da protagonisti.