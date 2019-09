Angeli in Cammino, sport e beneficenza in arrivo a Ronco Biellese

AIL Biella Fondazione Clelio Angelino organizza, con il patrocinio del comune di Ronco Biellese, l’evento sportivo benefico “Angeli in Cammino – Nordic Walking e non solo a Ronco “che si terrà domenica 8 settembre, a partire dalle 9, con ritrovo presso l’area sportiva di Ronco, per le iscrizioni (quota di 10 euro). Il ricavato andrà al Progetto Bambini “LaborARTE” della Fondazione.

Il percorso ad anello, di 4 chilometri con salita al castello di Zumaglia, potrà essere effettuato con l’utilizzo dei bastoncini , in corsa o in semplice camminata anche con il proprio amico a 4 zampe. La partenza sarà data alle 10 dall’area sportiva di Ronco, luogo anche d’arrivo. Al termine della manifestazione, ci sarà un cordiale momento conviviale e il sorteggio dei premi. L’evento è destinato a tutti quelli che desiderano fare una camminata nel verde e supportare una causa importante, quella dell’aiuto ai malati di leucemie, linfomi e mieloma sul territorio biellese. Un ringraziamento particolare va a chi ha permesso di realizzare quest’evento.