Prime reazioni al Conte Bis: le parole di Azzolina (M5S), Furia (Pd) e Stroscio (Art. 1)

Sì, ora è ufficiale: dopo quasi un mese di attesa, questo matrimonio tra 5 Stelle e Partito Democratico s'ha da fare. Da poche ore, è partito col vento in poppa il nuovo esecutivo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che domani, insieme alla sua squadra di governo, giurerà di fronte al capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Positive e ben auguranti le reazioni delle forze politiche che andranno a formare la nuova maggioranza in Parlamento, a partire dalla deputata pentastellata Lucia Azzolina, in lizza fino all'ultimo come possibile ministro dell'Istruzione, prima che la scelta ricadesse sul collega Fioramonti: “La competenza è stata premiata nella maggior parte dei casi. Non ho pregiudizi per nessuno ma il mio giudizio resta sospeso, in attesa di vedere i primi risultati. Sicuramente ci sono tutte le premesse per far bene. Se tutti lavoreranno con responsabilità e amore per il proprio paese, questa potrà essere una legislatura che può arrivare fino alla fine. L'unica pecca? Poche donne ma le competenze sono indiscutibili”. Intanto, nei prossimi giorni, continueranno i colloqui tra i partiti per la scelta dei prossimi sottosegretari dei diversi ministeri, prevista per l'inizio della prossima settimana: se si seguirà il metodo utilizzato nella precedente esperienza con la Lega, al ministero dell'Istruzione potrebbero andare 1 o 2 esponenti del Pd. Ma non è da escludere la possibilità di vedere la parlamentare biellese in corsa per quel ruolo.

In casa Pd, prende parola il segretario regionale del Piemonte Paolo Furia: “Vedo ancora luci e ombre ma non nego a questo Governo un credito di speranza. Tra Pd e 5 Stelle permangono alcune differenze e, su alcuni punti, occorre fare chiarezza: penso ad esempio ai temi dello sviluppo economico, al giustizialismo. Ma nel dialogo si possono ridurre le differenze chiedendo una maggiore attenzione e responsabilità politica”. Sulla durata del governo, Furia analizza che “è ancora prematuro fare previsioni ma l'auspicio è che duri il più possibile. Un Governo che vivacchi non serve a nessuno ma deve perdurare a lungo per raggiungere le riforme necessarie per il Paese”. E su Salvini, il segretario del Piemonte ammette: “Renzi, dopo le Europee passò dal 41 al 18 per cento: non so se Salvini tornerà in auge o meno ma credo che non bisogna mai lasciarsi guidare dall'ansia di ottenere il bottino. Si rischia di perdere la bussola e commettere errori anche gravi”.

Infine, secondo il coordinatore provinciale di Articolo Uno, Andrea Stroscio, il Governo Conte 2 “apre nuove possibilità per il paese in un clima di maggior serenità. Ora, occorre lavorare bene. Credo che l'esecutivo giallorosso durerà almeno a dopo l'elezione del successore del presidente Mattarella o a ridosso del termine della legislatura”. Sulla presenza del segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, nella squadra di Conte, Stroscio commenta: “Con lui al ministero della Salute il Piemonte può esultare poiché si metteranno al centro le ragioni di una politica sanitaria differente che metta al centro la salute delle persone e il rilancio della sanità pubblica”.