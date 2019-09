Nasce il Conte Bis: presentato il nuovo Governo. Di Maio agli esteri, Lamorgese al Viminale

Il Conte bis prende ufficialmente forma: dopo aver incassato ieri sera il primo e confortante via libero dal risultato finale del voto ottenuto sulla piattaforma Rousseau (con il 79% dei sì all'accordo 5Stelle-Pd), oggi sono ripresi i contatti e gli incontri tra le forze politiche per limare gli ultimi dettagli del futuro programma di governo. Così, una volta incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha ufficialmente sciolto la riserva dando il via al nuovo esecutivo dopo quasi un mese dalla fine dell'esperienza gialloverde.

Il Governo Conte 2 conta 21 ministri: 10 provenienti dalle fila del Movimento 5 Stelle e 9 dal Partito Democratico. A sorpresa entra Roberto Speranza di Liberi e Uguali mentre al Viminale andrà l'unica tecnica Luciana Lamorgese, già prefetto di Milano. Sette le donne a ricoprire il ruolo di ministro. Domani, alle 10, avverrà il giuramento della nuova squadra di governo.

Questi i ministri del Governo Conte 2:

Riccardo Fraccaro (M5S) sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Luciana Lamorgese (tecnico) ministro dell'Interno.

Alfonso Bonafede (M5S) ministro della Giustizia.

Lorenzo Guerini (Pd) ministro della Difesa.

Roberto Gualtieri (Pd) ministro dell'Economia.

Luigi Di Maio (M5S) ministro per gli Affari Esteri.

Stefano Patuanelli (M5S) ministro per lo Sviluppo Economico.

Teresa Bellanova (Pd) ministro per l'Agricoltura.

Sergio Costa (M5S) ministro per l'Ambiente.

Francesco Boccia (Pd) ministro per gli Affari Regionali.

Paola De Micheli (Pd) ministro per le Infrastrutture e Trasporti.

Giuseppe Provenzano (Pd) ministro per il Sud.

Paola Pisano (M5S) ministro per l'Innovazione Tecnologica.

Fabiana Dadone (M5S) ministro per la Pubblica Amministrazione.

Elena Bonetti (Pd) ministro per le Pari Opportunità.

Federico D'Incà (M5S) ministro per i Rapporti con il Parlamento.

Enzo Amendola (Pd) ministro per gli Affari Europei.

Nunzia Catalfo (M5S) ministro per il Lavoro.

Lorenzo Fioramonti (M5S) ministro per l'Istruzione.

Dario Franceschini (Pd) ministro per le Attività Culturali con delega al Turismo.

Roberto Speranza (LeU) ministro per la Salute.

Vincenzo Spadafora (M5S) ministro per i Giovani e lo Sport.