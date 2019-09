Conte bis, la veemente reazione di Delmastro (FdI), Patelli (Lega) e Pichetto (Fi)

E se la borsa di Milano brinda al nuovo Governo con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato l'1,58%, mentre lo spread è sceso a 149 punti, le reazioni negative dei parlamentari biellesi non si sono fatte attendere. Il 9 settembre, appuntamento a tutti gli elettori in piazza Montecitorio alle 11 per la protesta e "a raccontare che esiste un'altra Italia". Il parlamentare biellese di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro sbatte la porta contro il Conte bis. "Sarà un'opposizione durissima e senza sconti -commenta-. Pinotti del Pd stamattina (mercoledì 4 settembre, ndr) ha spiegato che bisogna invertire i porti chiusi, evidentemente vuole porte aperte. E poi la coerenza di Di Battista è emblematica, quando aveva affermato che mai i 5 Stelle si allineeranno e formeranno un Governo col Pd. Ora non più 15 poltrone ma sono riusciti a spartirsene 20".

Sulla stessa linea l'altra parlamentare della nostra provincia la leghista Cristina Patelli. "Sono delusa, schifata e il nuovo che avanza mi fa sorridere. Tutto ciò mi lascia basita. E' un'alleanza da Prima Repubblica e al solo pensiero di vedere Movimento 5 Stelle e Pd insieme, mi fa venire l'orticaria. Ho assistito di persona a insulti, sentito le peggio cose tra loro. Poi nel giro di una settimana si sono messi insieme con gli unici collanti che si chiamano spartizione di poltrone, odio verso Salvini e Lega e la paura del voto degli italiani. E in tutto questo cosa dire di Di Maio agli Esteri. Staremo a vedere il 27 ottobre alle elezioni regionali in Umbria, allora vedremo".

Non si risparmia neanche il senatore Gilberto Pichetto di Forza Italia. "A caldo, dalla lettura dei ministri questo è il Governo più a sinistra di 150 anni dell'Italia. Un Governo a forte trazione Pd e con Di Maio promosso agli Esteri, forse per estraniarlo un po' dalla politica nazionale. Il programma è un elenco di belle enunciazioni molto generiche, salvo alcuni passaggi da me non condivisibili come lo stop alle trivelle nell'Adriatico lasciandole ad altri Paesi e lo stop violento a inceneritori senza una valida alternativa. Difficile fare delle prime valutazioni".