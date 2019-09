Tre studentesse biellesi in Liechtenstein per un’esperienza di amicizia e creatività FOTO

Così Gaia, Davide ed io siamo partiti dalla stazione di Torino Porta Susa, in compagnia di altri due ragazzi di Torino e l’accompagnatrice, diretti verso Schaan, in Liechtenstein. Qui abbiamo preso parte al progetto che, finanziato dall’Unione Europea, aveva la durata di 10 giorni, periodo durante il quale abbiamo potuto entrare in contatto con persone e culture differenti; infatti, oltre all’Italia il progetto coinvolgeva ragazzi di altre quattro nazioni: Estonia, Liechtenstein, Lussemburgo e Spagna.

Per alcuni di noi all’inizio lo scopo principale dello scambio era il potenziamento dell’inglese, lingua che è stata utilizzata per tutta la durata della permanenza, ma i 10 giorni si sono rivelati un’importante occasione per lo sviluppo di competenze trasversali attraverso laboratori artistici e creativi, per esempio costruzione e architettura, improvvisazione teatrale, scrittura creativa, musica. Noi partecipanti ci siamo impegnati per la realizzazione del festival artistico conclusivo, mettendosi in gioco in vari ambiti e contribuendo ad ogni parte della sua realizzazione, dalla pubblicità alla messa in scena. Siamo rientrati contenti e soddisfatti dell’esperienza, che ci ha permesso di crescere sia in ambito linguistico, sia dal punto di vista personale e umano, di arricchire la nostra visione del mondo e di stringere nuove amicizie… alcune delle quali continuano anche ora che lo scambio è terminato.