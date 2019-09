Ci cybersalvi chi sa: Un corso per giovani utilizzatori consapevoli di Internet

Qual è il “motore” dei social network? Che funziona ha la pubblicità mentre navighiamo e quali influenze ha sulle nostre scelte? Siamo davvero noi a scegliere? A queste e a numerose altre domande sono il tema del progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: si cybersalvi chi sa!”, che tratta il tema attualissimo del social media management, sulla conoscenza e la gestione dei principali social media come Facebook e Instagram.

Il corso, che è iniziato il 2 settembre e terminerà il 5, è articolato in lezioni di tipo laboratoriale e viene svolto sotto la guida dell’esperto Federico Medda coinvolgendo 20 alunni del biennio del Liceo del Cossatese e Valle Strona. La lezione finale sarà strutturata come workshop nell’intera giornata del 14 settembre, presso la sede del Biella Rugby, durante la quale i giovanissimi “social media manager” in erba cercheranno di progettare, realizzare e condividere su Internet con i mezzi acquisiti, un racconto dell’inaugurazione del nuovo anno sportivo della squadra rugbistica biellese.