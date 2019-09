Volley, la serie A sbarca al PalaPajetta con Vero Volley Monza-Gas Sales Piacenza

E' stata organizzata un’amichevole tra Vero Volley Monza e Gas Sales Piacenza, squadre maschili iscritte Campionato di A1 Superlega Credem Banca. La partita rappresenterà l’evento inaugurale della stagione 2019/2020 della Scuola Pallavolo Biellese e si giocherà sabato 21 settembre alle 17 al PalaPajetta di Biella. Per questo la società biellese ringrazia per la collaborazione il club monzese. L'evento fa parte del progetto "La pallavolo maschile di nuovo nel Biellese".

Ma non è tutto. Gli appassionati potranno gustarsi un antipasto del tutto eccezionale. Oltre all’amichevole il Palapajetta sarà teatro, durante la mattinata, di un torneo internazionale under 14 maschile che vedrà sfidarsi: Pro Patria Pallavolo Busto Arsizio (VA), #Dragons Lugano (CH), Volley Montanaro (TO), Pallavolo Borgofranco (TO), Volley Parella Torino, Vero Volley Monza, PVL Valli di Lanzo, Volley Finale Ligure e Scuola Pallavolo Biellese.