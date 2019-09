Settembre di raccontastorie con Storie di Piazza - FOTO E VIDEO

Settembre ricco per Storie di Piazza che sarà impegnata in diversi spettacoli per il progetto Storie Biellesi, in collaborazione con associazioni, Enti e con il contributo delle due fondazioni CR Biella e CR Torino.

Il progetto culminerà il 22 settembre al Chiostro di San Sebastiano di Biella, in collaborazione con il Comune di Biella, con un evento dedicato al Mercato del Rinascimento, a chiusura dell’importante mostra dedicata a Sebastiano Ferrero.

L’evento sarà inserito nelle Giornate Europee del Patrimonio.

Nei prossimi fine settimana saranno due gli appuntamenti con l’associazione e i suoi spettacoli di raccontastorie, in due parrocchie: a Cossila e a Sandigliano.

Il primo sarà uno spettacolo di teatro di figura a tema ambientale, per famiglie, a Cossila San Grato, l’altro sarà a Sandigliano per un evento aperto alla comunità conUp, verso l’alt(r)o, la storia di Frassati.

A Cossila S.Grato nella piazza adiacente alle chiese in occasione della festa patronale alle 16 di domenica 8 settembre sarà presentato, a ingresso libero, lo spettacolo Animali di piazza con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti, scene e costumi Laura Rossi.

Animali di Piazza vuole essere uno spettacolo che diverte, fa riflettere e racconta,attraverso la magia del teatro di figura, i cambiamenti di un’epoca che ci hanno portato ad una vita più agevole, più comoda ma nel contempo meno compatibile con l’ambiente…

E’ la storia di una contadina, la Luisona, che si accorge di non avere tempo poiché impegnata a lavorare tutto il giorno; ha la terra da coltivare e gli animali da accudire:le galline e il maiale da sfamare, la mucca da mungere, le pecore da pascolare e tosare, la lana da filare, il cane e il cavallo da consolare.

La scoperta che esiste un “tempo” da poter utilizzare diversamente le farà conoscere cose nuove… ma ne perderà delle altre e intorno a lei tutto si trasformerà cambiando colore. Il paese diverrà una città, gli elementi naturali diverranno artificiali e inizierà quindi una vita completamente diversa: la contadina si troverà trasformata in una perfetta cittadina. Il cambiamento di un’epoca viene raccontato grazie al ritmo circolare di una canzone; tutto quello che era più naturale e rispettoso dell’ambiente diventerà artificiale e meno bello e rispettoso. Se non si può tornare indietro, allora come si potrà fare?

Infine nella parrocchia di Santa Maria Assunta Sandigliano uno spettacolo itinerante con finale corale dedicato a Pier Giorgio Frassati il 14 settembre alle h.21, Up, verso l’alt(r)o.

La serata sarà strutturata con storie tratte da diversi momenti della vita del Beato. Si alterneranno quadri descrittivi nella chiesa, nel nuovo teatro e nei giardini vicino alla chiesa.

Appuntamento con il pubblico alle ore 20,45, per la divisione in gruppi. Testimoni della storia i genitori (Massimo Negro e Erika Borroz), l’amico (Mirko Cherchi), la cuoca Ester (Maurizia Mosca) che ha segnato sul calendario della cucina “oggi è morto un santo”, e la sorella (Noemi Garbo) accompagnati dalla musica di Simona Colonna ed Elena Straudi.

Le scene e i costumi di Laura Rossi, la regia è di Manuela Tamietti.

Ingresso a offerta libera.

Informazioni www.storiedipiazza.it