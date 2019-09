Ischia, scopriamola in tre giorni

Tre giorni intensi fra alternative estremamente interessanti sfruttando le tante offerte e promozioni disponibili online.

Scoprire Ischia (link a https://www.hotelischia.org) in un intenso fine settimana, dedicando tre intere giornate al territorio, permette di godere da vicino delle bellezze dell'isola.

L'occasione potrebbe essere quella di un ponte festivo o di un qualsiasi weekend da scegliersi sfruttando le tante offerte, le mille promozioni e gli sconti imperdibili scorrendo le proposte online per soggiornare sull'isola Verde.

Sbarcati in uno dei tre porti dell'isola Forio, Casamicciola Terme o Ischia Porto non resta che decidere con quale mezzo muoversi, a patto che non si fruisca di un itinerario organizzato in pullman.

La scelta ruota attorno al noleggio di un'auto, di uno scooter, oppure optando per l'utilizzo dei mezzi pubblici, decisamente affollati nei mesi estivi ma utilissimi nel resto della stagione per muoversi in autonomia spendendo poco.

Scopriamo Ischia e i due borghi Ponte e Porto

Ischia è il comune più importante dell'isola, da cui prende il nome. Scopriamolo il primo giorno visitando i due borghi: Ischia Porto e Ischia Ponte.

La zona del Porto è il centro nevralgico fra negozi, ristoranti, locali e la tipica movida.

Ischia Ponte è invece un'autentica scoperta architettonica fra palazzi patrizi e case dei pescatori e la bellezza di un luogo simbolo qual è il Castello Aragonese, da visitare assolutamente.

A chiudere la giornata sarà la cena da gustare nel fragore di Ischia Porto o nella bellezza tranquilla di Ischia Ponte.

Il secondo giorno: relax alle terme

Un'idea fantastica può essere quella di riservare il secondo giorno al relax, trascorrendo una giornata di benessere in uno dei parchi termali dell'isola a scelta fra i Giardini Poseidon di Forio, il parco termale di Negombo a Lacco Ameno e il Castiglione a Casamicciola, oppure optando per una delle altre strutture di pregio.

Un'alternativa ai parchi termali può essere quella di una visita a Forio, per scoprire una straordinaria realtà fra storia e cultura.

Forio è sicuramente il comune più grande del territorio ischitano, e già a partire dalla conformazione se ne intuiscono le gesta del passato e la necessità di difendersi dall'incursione dei temibili saraceni.

Passata in rassegna piazza San Gaetano, salotto buono della località, l'occhio cade inevitabilmente sul Torrione, il luogo di avvistamento in pietra più grande del territorio.

Il centro abitato, sviluppato attorno alle sei torri che svettano in ricordo del passato, è piacevolissimo e si propone fra vicoli e stradine minuscole dove si ergono palazzi di pregio, dotati di ampi cortili interni.

Impossibile lasciare Forio senza aver visitato le chiese, a partire dalle Basiliche di San Vito e Santa Maria di Loreto, per proseguire con la chiesa di San Gaetano, quella di San Carlo e le altre che possiamo osservare spostandoci sino alla frazione di Panza.

Davvero splendida la Chiesa del Soccorso, arroccata su un promontorio collocato a picco sul mare.

Il terzo giorno fra spiaggia e natura

Il terzo giorno può essere dedicato alla scoperta della natura con una visita ai Giardini Ravino, il giardino botanico che mostra una delle collezioni di piante succulente più grandi d’Europa, e ai

giardini La Mortella da godersi fra panorami, fontane, statue, serre e piante esotiche colorate.

In alternativa, ma pur sempre per godere della bellezza della natura, non resta che scoprire il panorama costiero, un alternarsi straordinario fra spiagge di sabbia, e calette rocciose, da apprezzare visitandole via terra oppure optando per un itinerario da viversi in barca.