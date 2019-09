Scegli i mobiletti televisori più adatti alle tue esigenze con i consigli di ArredaTV

Il mondo dei televisori LCD e LED è continuamente in evoluzione. Le tecnologie si evolvono alla velocità della luce, mentre nuovi modelli di televisione sempre più sottili e più grandi riempiono gli scaffali dei negozi. Un problema che sta diventando sempre sentito da parte dei consumatori è quello di scegliere i mobiletti televisori più adatti per alloggiare la TV, tenendo conto di tante esigenze e necessità particolari.

In primis una necessità fondamentale è quella dello spazio a disposizione. Se le dimensioni dei televisori diventano sempre più grandi, non altrettanto si può dire, purtroppo, per le dimensioni delle nostre case. E’ quindi necessario adottare soluzioni che permettano di ottimizzare gli spazi.

Esistono infatti mobili porta TV progettati per ridurre al minimo gli ingombri complessivi, come i carrelli porta televisione. Si tratta di mobiletti televisori dotati di ruote che ne agevolano gli spostamenti e di tanti ripiani compatti per inserire accessori audio video, libri, DVD, etc…

Se non hai problemi di spazio ed hai a disposizione un’intero muro del soggiorno o della camera da letto, puoi orientarti verso una parete attrezzata, cioè una composizione di mobili formata da una base da appoggio e da pensili o mensole che fungono da scaffali.

E per quel che riguarda i materiali? Quali sono i migliori? C’è solo l’imbarazzo della scelta…il materiale più economico con cui sono realizzati i porta TV è sicuramente il truciolare nobilitato o melaminico. Si tratta di mobili realizzati con pannelli di particelle di legno, tenute insieme da speciali resine e rivestite di foglio di melamina. Costano poco ma hanno una scarsa qualità, che si evidenzia con una bassa resistenza al peso, all’umidità ed ai graffi.

Molto migliori sono i mobiletti televisori realizzati in MDF o laminato, che sono sempre materiali derivati dal legno ma presentano caratteristiche migliori in termini di solidità, durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.

Se non hai problemi di budget e puoi permetterti di spendere anche cifre rilevanti, puoi orientarti verso un porta TV in acciaio, in vetro o in plexiglass. Sono i prodotti di punta che il mercato offre, e si distinguono anche per il design moderno ed accattivante.

