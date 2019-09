Lavoratore in nero e mancanze nella sicurezza. 4 mila euro di multa per un imprenditore edile

E' stato denunciato un 43enne residente nel cossatese per aver falsificato il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dichiarando quindi di essere un artigiano. In realtà l'uomo stava lavorando in nero in un'impresa che per questo è finita nei guai oltre a carenze in materia di sicurezza. Al titolare della ditta, un uomo di 60 anni, è stata verbalizzata una sanzione per 1.800 euro oltre ad un'ammenda per 1.965 euro. Avviata d'ufficio la procedura per la regolarizzazione del rapporto lavorativo.