Diverse migliaia di euro rubate. Doppio furto piazzato ieri e stanotte

Doppio colpo dei ladri nel Biellese tra la giornata di ieri e la nottata odierna. A Salussola in via Campagnola, tra le 8 e le 14 di martedì 3 settembre, i malviventi, dopo aver forzato il cancello e una porta finestra della casa di proprietà di una 49enne, sono riusciti a portare via 1.000 euro in contante e diversi monili in oro per un danno ancora da quantificare.

Alle 3 di questa notte in strada trasversale del Rollino in zona San Giacomo di Masserano, dopo aver scassinato una porta antipanico i ladri hanno rovistato l'interno di una ditta di proprietà di un uomo di 42 anni. Non è ancora stato stabilito se siano riusciti a rubare o solamente danneggiato. Indagano in entrambi i casi i carabinieri.