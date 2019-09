Cane smarrito ai giardini Zumaglini

E' stato trovato un cane ai giardini Zumaglini di Biella dalla polizia locale intorno all'ora di pranzo. La bestiola, intimorita, è stata presa in custodia dagli agenti. Adesso provvederanno per il trasporto al canile di Cossato. Chiunque la riconoscesse potrà rivolgersi direttamente in via per Castelletto Cervo, 407/A.