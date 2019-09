Biella, funicolare di nuovo in tilt. In azione i Vigili del fuoco

Funicolare di nuovo in tilt. Intorno alle 20,30 di ieri sera, 3 settembre, una delle cabine è rimasta nuovamente bloccata con una dozzina di persone a bordo. Come da prassi sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno soccorso i passeggeri e messo in sicurezza l'impianto in attesa dell'intervento del tecnico.