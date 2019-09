Palio dei Rioni a Cavaglià, al polivalente la singolare Cena del Cavatappo

Giornata piena di attività quella di sabato 7 settembre nell'ambito del Palio dei Rioni di Cavaglià. Si inizierà alle 13 con la possibilità, per chiunque voglia provare, di sfidarsi con i giochi in scatola in collaborazione con l'associazione "La tana dei Goblin".



Dalle 19, invece, andrà in scena la terza edizione della "Cena del cavatappo", durante la quale i commensali all'ingresso dell'area del polivalente dovranno comprare dei tappi, del valore di 0.50, 1 e 2 euro, che verranno utilizzati per poter acquistare i piatti negli stand delle varie Pro Loco e associazioni presenti.

Lo stand del Palio dei Rioni di Cavaglià proporrà antipasti misti, mentre le Pro Loco di Salussola, Verrone, Viverone e Cerrione prepareranno rispettivamente panissa, penne e agnolotti, coregone e patatine fritte, pesche con amaretti e mele fritte. Infine, San Damiano e San Germano serviranno rane fritte e grigliata di carne con patatine.

La giornata si concluderà con la serata danzante insieme alla discoteca mobile di Radio Gran Paradiso, a partire dalle 22.