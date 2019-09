Crisi Brandamour, arriva una buona notizia: via alla cassa integrazione straordinaria dopo il fallimento

Il lavoratori Brandamour devono ancora stringere i denti. Potrebbe essere una questione di 60 giorni prima che queste famiglie ricevano i soldi. Da aprile scorso infatti l'azienda aveva chiuso i rubinetti degli stipendi. Da un giorno all'altro. Senza preavviso. Ma ora la buona notizia esiste: il giudice ha autorizzato il subentro nel trattamento della cassa integrazione dopo il fallimento. Cosa non scontata fino a pochi giorni fa. "Sono persone veramente eccezionali -commenta Alessandra Ranghetti della Uiltec-. I dipendenti attualmente in forza all'azienda, ormai dichiarata fallita, sono rimasti una sessantina. Come già detto in altre occasioni faremo di tutto per assisterli e stargli accanto fino alla conclusione di questa brutta storia".

Nella giornata del 29 agosto il giudice ha infatti autorizzato il subentro e ora sta predisponendo le comunicazioni da inviare al Ministero per la richiesta di voltura. E' in corso inoltre il completando della disamina della documentazione consegnata dalla società e dal consulente del lavoro, in modo da poter avviare la compilazione dei modelli Inps SR41 per il periodo antecedente il fallimento, sentenziato lo scorso 17 luglio.

Dopo il fallimento, a quel punto, il curatore ha dovuto chiedere il subentro per la cassa integrazione da aprile a luglio, cosa ora certa e sicura. Per il fallimento la prima udienza dello stato passivo è stata fissata per il 20 novembre. Entro tale data (30 giorni prima) i lavoratori dovranno insinuare le loro spettanze nel fallimento.