Carlotta Grisorio (Pd): "Preoccupazioni per il buon funzionamento della scuola"

Riceviamo e pubblichiamo. "Tagli sul personale Ata annunciati a Giugno sono diventati anche sul nostro territorio un'amara realtà che ha visto come unica soluzione possibile l'assunzione di personale precario. Una soluzione che scontenta tutti, presidi e sindacati di cui condividiamo la preoccupazione; la scuola ha bisogno di investimenti a lungo termine, di personale su cui investire in termini non solo di risorse ma anche di competenze che non possono e non devono essere precarie. Ad essere sostituiti, a tempo determinato, saranno non solo bidelli ma anche assistenti tecnici ed assistenti amministrativi. La scuola non può e non deve essere un parcheggio, proviamo a pensare cosa vuol dire cambiare personale ogni anno quali conseguenze può avere sulla struttura scolastica, sulla sua organizzazione, sul suo funzionamento. Le persone che verranno assunte precariamente nella maggior parte dei casi non conoscono le strutture in cui andranno operare, andranno formate e questo richiederà un dispiego di tempo e di risorse senza soluzione di continuità, la stessa operazione andrà infatti ripetuta in maniera sostanzialmente identica l'anno scolastico successivo. Intento a difendere le nostre frontiere il passato governo dimostra di non aver certo tenuto nella dovuta considerazione l'istruzione, evidentemente non una priorità nell'agenda politica, mettendo in forte difficoltà la struttura scolastica e di conseguenza non solo il suo personale ma anche e soprattutto i nostri studenti. Sull'istruzione si base il futuro di ogni paese, del nostro territorio e delle nuove generazioni, non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo".