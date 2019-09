A Villa del Bosco si inaugura il primo postamat della provincia per i paesi senza Poste

Buone notizie per Villa del Bosco. In questi giorni, Poste Italiane ha annunciato l'installazione in paese del primo Postamat della provincia di Biella in un comune senza ufficio postale. L'apparecchio sorge a fianco del municipio, nella piazza principale, e domani, alle 12, sarà inaugurato entrando pienamente in funzione. “L'installazione è parte del programma di dieci impegni per i comuni italiani con meno di 5 mila abitanti promosso dall'amministratore delegato, Matteo del Fante, in occasione dell'incontro con i sindaci d'Italia dello scorso 26 novembre a Roma – spiegano – Tutto questo è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l'attenzione che da sempre l'azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate”.

Tutti i servizi saranno a disposizione: dal servizio bancomat, passando al prelievo di contante fino ai pagamenti di bollette e ricariche. “Siamo felici di essere il primo comune della provincia biellese che inaugura il Postamat – commenta il primo cittadino Alessandro Todaro - È un servizio ulteriore per i nostri cittadini in una posizione comoda e centrale all'interno di Villa del Bosco”.