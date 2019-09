Il piccolo Tommy cerca amore e tanto affetto

Non ci si arrende. Anche se la gente non ti vede e vuole il cane "pupazzo" da stropicciare, si continua a cercare. A cercare quella persona che vedendo il tuo simpatico musetto e capendoti, si innamori di te e decida di adottarti per tutta la vita. Perché cani con il tuo passato sono creature speciali, che una volta acquisita la fiducia nell'umano, donano un profondo e unico amore.

Tommino pesa solo 6 kg e ha 6 anni: ha ancora tutta una vita davanti; quindi non facciamolo crescere in un box di un canile. Si trova in provincia di Novara. Per informazioni: 335.1739075 (Paola).