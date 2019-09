Mezzana: Riapre il micronido "La Trottola" con arredi rinnovati e contributo del Comune

Riapre il micronido di Mezzana Mortigliengo con arredi tutti rinnovati. Alla Trottola, grazie alla formazione delle educatrici, durante l'anno vengono proposte diverse attività legate alla matematica al nido, manipolazione, attività motorie, laboratori grafico/pittorici, musicali ecc.

Anche le famiglie possono partecipare alla vita del nido: vengono infatti organizzate feste per i nonni, per la mamma e per il papà in modo tale da far "vivere" il nido anche a loro. Vengono inoltre proposti incontri gratuiti con professionisti come logopedista, pediatra, nutrizionista, corso di disostruzione ecc.

L'amministrazione comunale si farà carico del costo dei pannolini e parte della mensa: un enorme aiuto per le famiglie.