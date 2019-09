Sabato tutti al Palaginnastica La Marmora per l'Open Day

L’attività della Società Ginnastica La Marmora per tutti i gruppi di bambini, bambine, ragazzi, ragazze ed adulti del fitness riprenderà da lunedì 9 settembre. Ma per dare la possibilità a quanti vogliano iniziare l’avventura in questo sport, o seguire i corsi riservati agli adulti, l’appuntamento è all’”Open Day” sabato 7 settembre naturalmente al Palaginnastica La Marmora a Biella in Corso Guido Alberto Rivetti 2A vicino alla Protezione Civile ed al nuovo deposito dell’Atap.

L’orario è dalle 10 alle 12 circa e dalle 14 alle 17. Si potranno provare le varie attività della Ginnastica, avere informazioni, conoscere gli insegnati. In particolare dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 17 ci sarà una lezione di prova di Yoga. Ma l’attività del settore agonistico al Palaginnastica La Marmora non si è mai interrotta durante il periodo estivo ed i ginnasti e ginnaste si sono alternati, rispettando il periodo delle vacanze delle proprie famiglie, svolgendo allenamenti intensi, per mettere a punto gli esercizi ed imparare nuovi movimenti tecnici, anche in vista del Campionato di Serie A del 2020.

Già a settembre le tre sezioni di Ginnastica Artistica Femminile, Maschile e Ritmica ritorneranno sulle pedane per l’ultimo periodo di gare del 2019. Le prime saranno le ginnaste della Ritmica Camilla Ferraris, Cecilia Medri, Alice Livelli, Virginia Spicuglia, Noemi Nania, Camilla Corso, Veronica Marchi, Alessia Scardone e Giorgia Gelsi che sabato e domenica a Verbania parteciperanno ad un incontro internazionale “Veronica Argento”.