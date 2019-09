Pronti, attenti, via… tutti sulle rotelle con la Bi Roller Pattinaggio Biella

Con l’inizio delle scuole ripartono i corsi di pattinaggio in linea per bambini ed adulti organizzati dalla Bi Roller Pattinaggio Biella. I corsi di gruppo sono rivolti a bambini dai 4 anni ma anche ai genitori che volessero imparare a pattinare insieme ai figli e si svolgeranno nelle diverse sedi, in giorni ed orari diversi: il martedì dalle 18 alle 19 a Sagliano Micca, il mercoledì dalle 17 alle 18 a Pollone, il venerdì dalle 16,45 alle 17,45 a Vigliano alla palestra della scuola San Quirico, il sabato dalle 10 alle 11 alla palestra di San Cassiano a Biella.

Si stanno ancora definendo gli orari per avviare altri due corsi ad Andorno e Cossato. Per chi non ha mai provato è possibile fare due prove gratuite e, per chi non li avesse, Bi Roller mette a disposizione i pattini per la prova. “Bi Roller crede nell’integrazione e da anni svolge speciali attività accogliendo ed integrando nei corsi di gruppo anche bambini con disabilità diverse – spiegano gli organizzatori - Oltre ai corsi base si svolge attività agonistica e Bi Roller conta una trentina di atleti tesserati”.

Tutti i maestri impiegati nei corsi sono in possesso del diploma federale di Maestro di Pattinaggio FISR e Istruttore Giovanile Coni. Per info, chiamare il 3206134803