Calcio Femminile: nata la squadra di calcio a 5 del Gaglianico, Francesca Biscuola: "Un sogno realizzato"

E la nostra provincia potrà contare, per la prossima stagione, sulla neonata Gaglianico, squadra di calcio a 5 femminile. Una novità assoluta per il Biellese che impreziosisce il settore sport già tanto sviluppato. Ma questa volta si tratta di una vera e propria primizia perchè il territorio non ha mai avuto un club che in passato abbia partecipato a un campionato Figc. "Si voleva introdurre qualcosa di diverso proprio nell'anno del mondiale femminile -racconta Francesca Biscuola, dirigente responsabile del club- e così abbiamo concretizzato il sogno".

La squadra fa parte della storica società Gaglianico Calcio, attiva da oltre 70 anni, con più di 200 iscritti. E da oggi non solo il calcio parlato in lingua maschile ma il calcio "in gonnella" (ce lo permettano le ragazze) giocato in palestra. Ancora in via di definizione la sede dove verranno disputati gli allenamenti e le partite di campionato ma questo è solo un dettaglio, forse già ufficializzato nelle prossime settimane. La rosa della squadra sarà composta da una dozzina di ragazze, dai 16 anni in su, molte delle quali esperte nel campionato Uisp insieme alla società Pollone.

"Sono giocatrici che si sono sempre autofinanziate e allenate senza un tecnico continua la dirigente-. Con noi hanno trovato l'appoggio che le accompagni nel percorso stimolante della Figc, una società alle spalle, un posto dove allenarsi, uno staff sul quale appoggiarsi e l'esperienza di un mister come l'ex portiere Matteo La Terra". Sabato 31 agosto, intanto, primo raduno di una parte della squadra al bar Bim Bum Bam di Gaglianico. "E' stato emozionante questo tassello -chiosa Biscuola-. Abbiamo presentato le ragazze a uno dei nostri primi sponsor, il bar stesso. Il prossimo step sarà formalizzare l'iscrizione alla Figc per poi completare la rosa delle calciatrici. Una cosa è certa, i colori della società saranno uguali a quelli maschili, bianco-azzurro e granata".