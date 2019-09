2° posto di squadra per la Pietro Micca

Domenica 1° settembre, in una giornata splendida, la squadra della Pietro Micca ha disputato l'ultima gara di campionato di marcia di regolarità individuale a Cossato. Il percorso non era molto difficoltoso e la giornata invogliava a camminare. Per la prima volta due nuove atlete hanno gareggiato per la società biellese: si tratta di Flavia Corso nella categoria amatori e Gisella Sassone nella categoria base, che hanno ottenuto ottimi risultati.

I risultati altalenanti della squadra hanno comunque confermato, per la seconda volta, la piccola atleta Valentina Dalla Mora vincitrice nella categoria ragazzi. Nella categoria amatori per la prima volta il podio si è tinto di rosa, al primo posto Miotto Cecilia (Genzianella), al secondo posto Zucchetto Ada (Genzianella) e al terzo posto la nostra atleta Laura Romano (Pietro Micca). Al quinto posto, primo degli uomini troviamo Bergero Giuliano. La Pietro Micca si classifica al secondo posto nella classifica a squadre. Il 27 ottobre si disputerà la seconda e ultima prova a coppie a Brovato.