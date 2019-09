All'Alba Marina di Valdengo arriva lo schiuma party per salutare la fine dell'estate

Sarà uno schiuma party in pieno stile Ibiza il protagonista della festa ufficiale di fine estate in programma venerdì 6 settembre all'Alba Marina di Valdengo. Il centro sportivo, sinonimo di estate per intere generazioni di biellesi, diventerà il contenitore di 20.000 litri di schiuma generati dai 2 potenti cannoni che già nell'estate 2017 trasformarono Piazza Duomo in vera e propria Riccione per una notte.

Promotrice dell'evento una partnership fatta da Walhalla, il cocktail bar cittadino che nel periodo estivo affianca la propria attività ad un vero e proprio "tour" nelle maggiori manifestazioni del nostro territorio e NightLife Project, la struttura che organizza, ormai da 3 anni, la quasi totalità degli eventi biellesi in piazza reduce dall'aver fornito i propri Dj set alla quinta edizione di Bolle di Malto.

“Un party speciale per salutare al meglio l'estate 2019 che si appresta a concludersi, con l'inizio delle scuole e il ritorno dalle ferie – spiegano - e che ha visto un importante numero di eventi segnale che la nostra città è tutt'altro che spenta come i più pessimisti vorrebbero far credere”. L'appuntamento, quindi, è per venerdì 6 settembre, dalle 21 alle 3. Info e prenotazioni nel profilo social dell'evento.