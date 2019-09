Guadagnare con il Forex è possibile?

La domanda più comune che un trader alle prime armi si pone – e pone ai colleghi più esperti con cui entra in contatto – è ovviamente: «Come faccio a guadagnare?». Si tratta di una domanda tanto apparentemente ingenua quanto legittima: il mondo della finanza è un microcosmo particolare e in alcuni casi infido, nel quale si può prosperare ma si rischia anche di soccombere. Tutto dipende dalla propria abilità negli affari, che però non può mai prescindere dal senso della misura: sapersi fermare prima che le perdite divengano una slavina conta almeno quanto la capacità di fiutare un buon investimento.

Nel caso del Forex trading, poi, ci troviamo di fronte a una branca della finanza online molto particolare, che per alcuni risvolti obbedisce a leggi – o quantomeno a logiche – tutte sue. Innanzitutto, il Forex è un mercato caratterizzato da una leva tra le più alte del mondo della finanza: il funzionamento della leva, infatti, consente di ottenere dei guadagni significativi anche investendo somme relativamente contenute. Questo strumento, tanto interessante quanto pericoloso se non utilizzato con perizia, nel caso del Forex viene portato alle estreme conseguenze. Ciò significa che un trader può realmente guadagnare somme cospicue a fronte di investimenti tutt’altro che spropositati.

Il rovescio della medaglia è dato dal margine di manovra non troppo ampio entro il quale broker e trader sono costretti a muoversi. Il Forex, infatti, è sottoposto ad un controllo estremamente severo da parte delle authorities – nazionali e sovranazionali – preposte alla validazione delle operazioni finanziarie. Intendiamoci: si tratta di una forma di tutela doverosa oltre che legittima, la cui inflessibilità va a vantaggio di tutti gli operatori, i quali sanno di lavorare in un ambiente virtuale protetto e, fino a prova contraria, sicuro. Tuttavia, proprio questa intransigenza fa in modo che le oscillazioni di prezzo di una valuta non superino determinati limiti, sia minimi che massimi: ciò mette al riparo l’operatore dai rischi di speculazioni troppo ardite, ma al tempo stesso inibisce sul nascere la possibilità di effettuare operazioni “fuori norma”, in grado di far registrare delle vere e proprie scosse telluriche sul sismografo dei mercati internazionali. Ripetiamo a scanso di equivoci: si tratta di un bene in senso assoluto, pur privando il mercato Forex di un consistente margine di imprevedibilità.

Questi primi cenni restituiscono l’idea del livello di redditività del Forex. Il mercato delle valute permette effettivamente di maturare dei guadagni considerevoli a coloro che riescono a cavalcarlo con intraprendenza e al tempo stesso con saggezza. Alcuni numeri possono creare allarmismi, che però si rivelano molto relativi: ad esempio, è stato calcolato che circa il 96% degli investitori perdono parte dei loro capitali operando nel mondo del Forex. Non viene specificato, tuttavia, che la stragrande maggioranza di costoro sono neofiti che tentano la strada del Forex come se fosse un gioco d’azzardo, e dopo un paio di “puntate” (termine volutamente improprio) per nulla pianificate e dall’esito infelice gettano la spugna. Si tratta perlopiù di soggetti attratti dal miraggio del guadagno facile e immediato, forse imboniti da cattivi consiglieri e/o da broker truffaldini, che dopo un iniziale entusiasmo hanno scoperto una realtà tanto ovvia quanto, per loro, inaccettabile: quello del trader è un vero e proprio lavoro e come tale va preso. Lo spirito dell’avventuriero in cerca del filone d’oro, nell’universo del Forex, non porta a nulla.

Al contrario, coloro che si avvicinano a questo mondo con rispetto e la consapevolezza di dover studiare per comprenderne le dinamiche, dopo una necessaria gavetta possono ottenere delle soddisfazioni e dei riconoscimenti anche considerevoli. Anche nel Forex bisogna conoscere, informarsi, lavorare sul campo (per quanto solo telematico) e avere l’umiltà di apprendere da chi meglio conosce questo mondo. Chi segue questa strada – sicuramente più lunga e tortuosa, ma anche più sicura – ha buone probabilità di successo, e potrebbe arrivare in un tempo relativamente breve persino a vivere di solo trading.