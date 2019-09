Biella in Cina: Confartigianato e aziende ospiti di Italway per uno sguardo sul futuro

Continua il progetto tra Italway e Confartigianato Biella, formalizzato lo scorso 16 luglio grazie anche al lavoro di tramite tra la società cinese e l’associazione biellese svolto da NewsBiella.

L’intento che verrà concretizzato nel prossimo futuro è la collocazione delle imprese ad Hannan, nel nuovissimo quartiere di Wuhan che conterà 250mila abitanti, due linee di metropolitana e tutti i servizi di una città moderna nella quale Itaway avrà degli edifici adibiti all'artigianato italiano di qualità.

Proprio in questi giorni Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella, insieme ad alcune aziende Biellesi come Shamur, Anna Marinella e Adele Calvani, sono in Cina per un incontro in Camera di Commercio e con i membri del governo di He Fei, dove sorgerà un altro punto Itaway.

Durante l’incontro il gruppo si sposterà poi a Nanjing per la fiera dove le imprese Biellesi avranno degli spazi gratuiti offerti dall’associazione industriale dello Jiangsu. Dopo due giorni di fiera si sposteranno poi ad Han An, per visitare le aziende Tessili e si svolgerà un B2B poi Shanghai.