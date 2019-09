Progetto Ubertalli: Alla Fabbrica della Ruota parte il laboratorio fotografico creativo

Domenica 22 settembre, dalle 14 alle 19, presso la Fabbrica della Ruota di Pray, il DocBi - Centro Studi Biellesi, in collaborazione con Elisa Pozzo e Elena Taverna, propone un percorso di esperienza creativa dedicato a bambini e ragazzi (da 5 a 13 anni) e alle loro famiglie nell’ambito del “Progetto Ubertalli”, finalizzato alla scoperta e conoscenza del fotografo e pittore Romolo Ubertalli, la cui documentazione diviene pretesto accattivante per un percorso di contaminazioni tra linguaggi differenti, tra passato, presente e futuro.

Con tre tavoli operativi, una postazione informatica e un laboratorio in camera oscura a disposizione, i partecipanti potranno disegnare e colorare come l’artista di Castagnea, costruire una scatola ottica, trasferire e giocare con le immagini creando cartoline d’artista, cimentarsi con l’elaborazione guidata delle immagini e sperimentare il fotocontatto e lo sviluppo naturale delle fotografie.

A ogni giovane artista sarà consegnato un "passaporto" che verrà timbrato all'ingresso e a ogni tavolo di attività e i più appassionati riceveranno un piccolo premio speciale. Attenzione: per partecipare è indispensabile prenotarsi entro il 10 settembre 2019. La quota di iscrizione (10€ a partecipante) comprende una piccola merenda e, per i genitori, la possibilità di seguire una visita guidata alla “Fabbrica della ruota”.

In caso di numero di adesioni insufficienti il laboratorio non avrà luogo. Per informazioni e prenotazioni: “Fabbrica della ruota” di Pray tel. 015 766221 (lun.-ven. 9.00-13.00) email fabbricadellaruota@gmail.com