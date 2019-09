Dal Nord Ovest - Picchia il padre per avere del denaro e poi gli ruba l'auto nuova

Colpisce il padre per rubargli l'auto. I carabinieri di Buronzo, in collaborazione con i colleghi di Livorno Ferraris, hanno arrestato C.A., 45 enne residente in Livorno Ferraris, disoccupato e gravato da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, per rapina aggravata nei confronti del padre 74 enne.

L’uomo, incontrando il genitore alla stazione ferroviaria di Santhià, ha iniziato a rivolgergli pressanti richieste di denaro e quando quest'ultimo si è rifiutato di versagli quanto richiesto, ha iniziato a percuoterlo. Non riuscendo a ottenere il denaro richiesto, il figlio ha strappato al padre le chiavi dell’autovettura, una nuova Fiat Panda, e si è allontanto con il mezzo, non prima di aver colpito il genitore con la portiera dell’auto, alla quale il proprietario si era aggrappato nel vano tentativo di opporsi alla rapina.

Le immediate ricerche poste in essere dai carabinieri di Buronzo e Livorno Ferraris hanno permesso di rintracciare C.A. in Livorno Ferraris, ancora a bordo dell’autovettura del genitore, e di trarlo in arresto per rapina aggravata.

La vittima veniva trasportata da personale del 118 all’Ospedale di Vercelli per le lesioni patite nell’occorso, giudicate guaribili in 20 giorni.

L’arrestato, sottoposto a giudizio di convalida, è stato condotto in carcere a Vercelli, dove tutt'ora si trova.