Dal Nord Ovest - Mercoledì nella parrocchiale di Cureggio il funerale di Yoan Leonardi

Saranno celebrati mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cureggio i funerali di Yoan Leonardi, il 23enne ucciso a coltellate dall’amico e coetaneo Alberto Pastore. Il nulla osta è stato rilasciato oggi pomeriggio dalla Procura della Repubblica di Novara che ha acquisito i risultati dell’autopsia eseguita lo scorso 30 agosto. Il funerale sarà celebrato il parroco del paese, don Armando Verdina, in carica da alcuni mesi, insieme al suo predecessore don Salvatore Gentile. Gli amici di Yoan e Alberto hanno fatto sapere che porteranno fuori dalla chiesa uno striscione per ricordare che l’amicizia, quella vera, non viene spenta anche da fatti così drammatici. Molto probabilmente dopo la cerimonia i ragazzi del paese faranno tappa al cosiddetto “cementone” il luogo dove i giovani del paese si ritrovano per stare insieme e per giocare a calcetto. Proprio qui Alberto e Yoan avevano giocato insieme anche la sera del delitto.

La salma di Yoan sarà cremata e le sue ceneri saranno riposte nella tomba di famiglia nel piccolo cimitero locale, accanto ai nonni paterni, Giuseppe e Maria.